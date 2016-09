Suche dauert weiter an

Heidenheim. Die Suche nach dem 34-Jährigen, der am Sonntag in Heidenheim seinen Schwager erschossen und seine Frau verletzt haben sollen, dauert an. Von der Veröffentlichung eines Fotos erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf den Aufenthalt des verdächtigen Griechen. Der 34-Jährige ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hat dunkle kurze Haare, trägt einen Dreitagesbart und hat auf dem rechten Oberarm eine Schlange tätowiert. Hinweise an die Kripo, Tel. (0731) 1880.



