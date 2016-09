Beim Abbiegen gestreift Ladung verrutscht Einem Autofahrer verrutschte in einer Kurve die Ladung auf dem Anhänger. Im weiteren Verlauf streifte er ein anderes Auto.

Mutlangen. Ein 50-jähriger VW-Fahrer war am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Fahrzeug samt Anhänger auf der B 298 von Mutlangen kommend in Richtung Spraitbach unterwegs. Weil beim Linksabbiegen an der Abzweigung Durlangen die Ladung seines Anhängers verrutschte, streifte er den an der Einmündung stehenden Wagen eines 57-jährigen VW-Fahrers. An diesem entstand dabei ein von der Polizei geschätzter Schaden von etwa 2000 Euro.

