Behinderungen wegen Arbeiten an Ampel

An der B-29-Kreuzung in Böbingen

An der Ampelanlage an der B 29 in Böbingen im Kreuzungsbereich B-29-Stuttgarter Straße/Rosensteiner Straße werden derzeit zur Optimierung der Anlage einige Hard- und Softwarekomponenten erneuert. Zudem werden die Signalgeber auf energiesparende, moderne LED-Technik umgerüstet. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Ampelanlage werde deshalb voraussichtlich bis Mittwoch, 28. September, mit einer provisorischen Ampel betrieben. Zeitweise müsse der Bereich teilweise gesperrt werden. Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die damit verbundenen unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen.