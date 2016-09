Nach Arbeitsunfall mit Rettungshubschrauber in die Klinik Schwere Verletzungen an der Hand Eine Frau zog sich bei einem Arbeitsunfall schwere Verletzungen zu, als sie eine Halskette polierte. Die Kette hatte sich um eine Spindel und um die Hand der Mitarbeiterin gewickelt. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd. Eine schwere Verletzung an der linken Hand zog sich eine 27-Jährige bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag zu. In einem Firmengebäude in der Fischergasse war die Frau gegen 15 Uhr mit dem Polieren einer Halskette beschäftigt. Dabei wickelte sich die Kette zunächst um eine Spindel und dann um die Hand der 27-Jährigen, wodurch die Verletzung entstand. Das berichtet die Polizei. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

© Gmünder Tagespost 27.09.2016

