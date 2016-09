Schutzhütte ist frei von Schmierereien

Die Schutzhütte am Lindenfirst ist wieder sauber: Arnulf Moll vom Baubetriebsamt hat die Schmierereien am Mittwoch mit dem Hochdruckreiniger entfernt. Die Stadt hat Strafanzeige gegen unbekannt erstattet, genauso die Ditib-Gemeinde. An der Moschee und in deren Nachbarschaft hatten Schmierfinken islamfeindliche Parolen aufgesprüht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (07151) 9500. (Foto: Tom)



