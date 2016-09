Fotokameras gestohlen

. Aus einem Auto der Marke Hyundai entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, zwei Fotokameras. Bei den Geräten handelt es sich laut Polizeiangaben um eine Nikon D 7000 und eine Lumix.

Das Fahrzeug war in der tatrelevanten Zeit sowohl in Schwäbisch Gmünd, als auch in Böbingen und in Alfdorf abgestellt, so dass die genaue Tatörtlichkeit nicht eingegrenzt werden kann. Beobachtungen zum Diebstahl und Hinweise auf den Verbleib der Fotokameras nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 entgegen.