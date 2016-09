Unfall beim Überholen verursacht und geflüchtet

Rund 8000 Euro Sachschaden an drei Fahrzeugen und eine leichtverletzte Pkw-Mitfahrerin sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen auf der B290 bei Rainau. Der Autofahrer, der den Unfall ausgelöst hat, entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei fahndet deshalb nach ihm und bittet mögliche Zeugen um ihre Mithilfe.

Eine Fahrzeugkolonne aus Richtung Ellwangen war in Richtung Aalen unterwegs. die Fahrzeuge fuhren kurz nach sechs Uhr, auf Höhe von Schwabsberg, auf zwei langsam fahrende Traktoren auf. Der 47-jährige Fahrer eines Mercedes Benz scherte wohl als erster zum Überholen aus. Als er auf Höhe eines Fords war, scherte auch dessen Fahrer aus, übersah dabei aber, wie die Polizei vermutet, den Mercedes, der ihm ausweichen musste, um den drohenden Zusammenstoß zu verhindern.

Hinter dem Mercedes waren in der Zwischenzeit weitere Fahrzeuge zum Überholen auf die Gegenfahrspur gefahren, die nun wiederum dem abbremsenden Mercedes ausweichen mussten. Dem direkt nachfolgenden 28-jährigen Fahrer eines Opels gelang dies zunächst. Allerdings fuhr ihm ein Renault ins Heck, dessen 41-jähriger Fahrer die Situation zu spät erfasste. Der so angeschobene Opel fuhr in der Folge auf den Mercedes auf.

Die 29 Jahre alte Beifahrerin im Opel wurde dabei leicht verletzt. Allein schadlos blieb der Unfallauslöser. Bei ihm soll es sich um einen weißen Ford handeln, der ohne sich um das Chaos hinter ihm zu kümmern, in Richtung Aalen weiterfuhr.

Die Polizei in Ellwangen sucht nun nach diesem flüchtigen Fahrzeug und dessen Insassen. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (07961) 9300 bei der Polizei in Ellwangen zu melden. Derzeit ist bekannt, dass unmittelbar hinter dem gesuchten Ford ein roter Pkw mit Schwäbisch Haller Zulassung fuhr, dessen Insassen ebenfalls gebeten werden, sich zu melden.