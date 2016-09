Einmündung ab Mittag wieder frei

Schwäbisch Gmünd. Am Freitag, 30. September, wird die nun neu gestaltete Einmündung der Kreisstraße von Täferrot her in die Landesstraße Lindach-Leinzell beim Paulushaus ab 13 Uhr für den Verkehr wieder frei gegeben. Dieser Termin entspricht den letzten Planungen, nachdem sich die Bauarbeiten durch schwierige Untergrund-Verhältnisse verzögert hatten. Im Rahmen der Bauarbeiten wurde die bisherige Gefahrenstelle entschärft und in diesem Zuge auch die Vorfahrtsverhältnisse geändert.