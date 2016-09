Kinder werfen massive Äste auf Auto

Mehrere Kinder warfen massive Äste und Holzstücke auf eine Autofahrerin, die mit dem Cabrio unterwegs war. Ein Holzstück traf die Frau mit Wucht an der Schläfe. Nun werden die Kinder von der Polizei gesucht.

Autofahrerin an der Schläfe getroffen

. Ein gefährliches Verhalten zeigten mehrere Kinder am Donnerstagnachmittag in Oberberken. Eine 21-Jährige befuhr gegen 16:30 Uhr mit ihrem Smart Cabrio die Ortsdurchgangsstraße in Fahrtrichtung Schorndorf. Auf Höhe der Fußgängerbedarfsampel bei der Schurwaldschule hielten sich zu diesem Zeitpunkt 3 bis 4 Kinder im Alter von etwa 9 bis 10 Jahren auf. Beim Passieren der Kinder wurde die Autofahrerin gezielt mit massiven Ästen und Holzstücken beworfen.

Ein Holzstück, etwa 30 cm lang und mit einem Durchmesser von circa 7 cm, traf die Geschädigte mit Wucht an der linken Schläfe. Ein weiterer Ast prallte gegen ihr Fahrzeug. Im Schock fuhr die Frau zunächst weiter.

Eines der Kinder, ein Junge, trug einen auffallend dunkelblauen, runden, metallicfarben Fahrradhelm und führte ein Fahrrad oder ein City-Roller mit sich. Von den weiteren Kindern konnte die Geschädigte keine Beschreibung abgeben. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040.