Nach Besuch soll Gold gefehlt haben Polizei ermittelt Bei der Polizei wurde am Freitag Anzeige erstattet, weil ein Gmünder bei einem Haustürgeschäft bestohlen worden sei. Der Diebstahl fand bereits am Dienstag statt.

Schwäbisch Gmünd. Aufgrund einer Zeitungsannonce war der Kontakt zu einem Mann hergestellt worden, der am Dienstag in die Wohnung des Anzeigeerstatters kam. Das meldete die Polizei am Freitag. In der Wohnung, so die weitere Schilderung in der Anzeige, wurde der Verkauf von Goldmünzen diskutiert. Als der Mann wieder ging, fehlten, so sagte es der Anzeigeerstatter der Polizei, vier Goldmünzen aus seinem Besitz im Wert von etwa 90 Euro. Die Hintergründe zu diesem Geschehen sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Mann, der zu dem Geschädigten ins Haus kam, wurde als etwa 45-jährig und als rund 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte dunkelbraunes, kurzes Haar und sprach hochdeutsch. Er fuhr wohl mit einem VW Golf vor, an dessen Steuer eine Frau saß. Die Polizei bittet dieses Paar, sich zu melden, und nimmt weitere Hinweise auf die beschriebenen Personen entgegen. Ganz allgemein weist das Polizeipräsidium Aalen zu solchen Fällen darauf hin, dass private Haustürgeschäfte im gegenseitigen Einvernehmen nicht strafbar sind. Allerdings, so die Einschränkung des Polizeisprechers, sollte man vorsichtig sein, wenn man einen Fremden in die eigene Wohnung lässt, und im Zweifelsfall Zeugen zu einem solchen Treffen hinzuziehen.



