Die Spraydosen noch im Rucksack Polizei ertappt betrunkenen Graffitysprayer

Aalen. Auf fast frischer Tat konnte die Polizei am frühen Samstagmorgen einen Sprayer ertappen: Gegen 2.30 Uhr hatte ein Mann der Polizei einen Graffitysprayer am ZOB gemeldet. Die sofort anfahrenden Streifen konnten einen 24 Jahre alten Mann festnehmen, der die Spraydosen noch in einem Rucksack dabei hatte. Den stark alkoholisierten Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung - und zudem darf er noch die Reinigung bezahlen.

zurück © Gmünder Tagespost 01.10.2016 10:09