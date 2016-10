Live-Ticker: Aalen schlägt Münster

Fußball, 3. Liga: Der VfR holt gegen Preußen Münster einen 1:0 (1:0)-Heimsieg

Zehnter Spieltag in Liga drei: Der VfR Aalen sicherte sich im Heimspiel gegen Preußen Münster nach vier sieglosen Spielen wieder einen Dreier. Alexandros Kartalsi hatte den VfR in der 16. Minute in Führung gebracht. Der Treffer des Tages sollte reichen, auch wenn der VfR in der Schlussphase nach einer roten Karte gegen Steffen Kienle (80.) in Unterzahl noch zittern musste. Dennoch wurde der zweite Heimsieg der Saison verteidigt. Ein ausführlicher Bericht folgt, das Spielgeschehen zum Nachlesen gibt es auch im Ticker: