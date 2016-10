Schwarzes Schaf für Verwaltungen

Kritik Mit einem Sketch machte Marcel Thiess vom Sofienhof am Samstag in Aalen auf einen Missstand aufmerksam: Weil eine Straße verbreitert werden soll, muss der Landwirt Grund abgeben. Mit der Entschädigung ist er nicht einverstanden. Weswegen er Verwaltungen in Aalen, Essingen und Stuttgart für Fehlleistungen „Das schwarze Schwarze“ verlieh. (Foto: opo)

