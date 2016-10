Last-Minute-Treffer sichert nächsten Dreier Fußball, Verbandsliga Nächster Punktegewinn für den FC Normannia Gmünd. Gegen den TSV Ilshofen holt die Molinari-Elf einen 3:2-Sieg - nach Last-Minute-Treffer in der 90. Spielminute.

Zur Halbzeit lag der FCN noch mit 1:2 im Hintertreffen. Die Gäste aus Ilshofen waren bereits in der 9. Spielminute in Führung gegangen, in der 34. folgte der zweite Treffer für den TSV. Doch noch vor der Halbzeitpause gelang Christian Essig der Anschlusstreffer (39.) für die Gmünder Hausherren. Nach dem Seitenwechsel war es wiederum die Elf von Beniamino Molinari die auf den Ausgleichstreffer drängte. In der 62. Spielminute netzte schließlich Marvin Gnaase zum 2:2 ein. Nachdem der FCN in der 88. Spielminute einen Platzverweis nach gelb-roter Karte verkraften musste, waren es nur noch wenige Minuten zu spielen. Es war Stürmer Joe Colletti, der die Normannen in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:2-Sieg erlöste. Damit holt der FCN den zweiten Sieg in Folge.

