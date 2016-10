Radfahrer bei Rot über die Ampel und gegen Auto

Der 52 Jahre alte Lenker eines Damenfahrrades befuhr am Samstag,

gegen 15 Uhr, in Wasseralfingen den Radweg entlang der Ellwanger Straße in Richtung

Hofen. An der Einmündung in die Abtsgmünder Straße missachtete er das

Rotlicht der dortigen Ampel, berichtet die Polizei. Beim Überqueren der Einmündung stieß er

gegen den Seat Ibiza eines 27jährigen Fahrers, der ordnungsgemäß

von der Ellwanger Straße nach links abbog. Der Radler kam zu Fall,

verletzte sich aber nicht. Während der Fahrt hatte der Radler ein

großes Bündel Grünschnitt transportiert, das er unter den rechten

Arm geklemmt hatte. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Schaden

in Höhe von 1600 Euro.