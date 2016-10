Auto bringt Motorradfahrer zu Fall

Verursacher flüchtet nach Rempler am Freitag bei Dewangen

Der 16 Jahre alte Lenker eines Leichtkraftrades befuhr am Freitag,

gegen 14.45 Uhr, die Kreisstraße von Treppach nach Dewangen. Da er nach

links auf einen Radweg abbiegen wollte, setzte er den linken Blinker

und verringerte er seine Geschwindigkeit. Als er im Begriff war

abzubiegen, touchierte ihn ein bislang unbekannter Pkw am Hinterrad,

wodurch er stürzte und sich leicht verletzte, berichtet jetzt die Polizei. Ohne sich um das

Unfallgeschehen zu kümmern, entfernte sich der Pkw-Lenker unerlaubt

von der Unfallstelle. Der Schaden an der KTM-Enduro beläuft sich auf

etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240, bittet

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich

zu melden.