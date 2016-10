Krawall bei Hochzeitsfeier - Braut bewusstlos Bräutigam verletzt: Schlägerei vergangene Nacht in Augsburg

Die Augsburger Polizei berichtet über einen eher ungewöhnlichen Einsatz. Demnach kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2. Oktober, gegen Mitternacht bei einer Hochzeitsfeier in einer Gaststätte zu Streit und gegenseitigen Handgreiflichkeiten unter den Gästen. Grund für die Auseinandersetzung war nach bisherigen Ermittlungen ein zunächst verbaler Streit zwischen einem Gast und einem Mitglied der Musikband. Letztendlich kam es vor der Gaststätte auch zu einer Schlägerei mit bisher 5 leicht verletzten Personen.

Im ganzen Durcheinander, es waren etwa 300 Gäste vor Ort, wurde die Braut bewußtlos und musste vom angeforderten Rettungsdienst behandelt werden. Dabei musste die Polizei unterstützen, um den Sanitätern ein ordnungsgemäßes Arbeiten zu ermöglichen. Der Bräutigam bedrängte die Rettungskräfte so massiv, dass die Polizeibeamten ihn mit unmittelbarem Zwang abdrängen mussten.

Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen, bei denen zwei Polizeibeamte und der Bräutigam verletzt wurden.

