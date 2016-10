Ostalb-Derby endet 0:0

Fußball, Landesliga

In einem kampfbetonten, aber spielerisch wenig überzeugenden Ostalb-Derby trennten sich die TSG Hofherrnweiler und die SG Bettringen mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Die beste Chance zum Sieg hatten die Gäste in der 60. Minute, als Seitz an die Latte köpfte. Beide Trainer zeigten sich mit dem Remis zufrieden.