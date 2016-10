Massenpanik bei Autogrammstunde

Mädchen bewusstlos bei Lukas-Rieger-Auftritt in Ulm

In einem Geschäftszentrum in der Blaubeurer Straße, dem Blautalcenter, warfür Sonntagnachmittag der Besuch eines Stars angekündigt. Der Youtube-Star Lukas Rieger war zu einer Autogrammstunde dort. Tatsächlichlockte der Jugendliche mit seinem hohen Bekanntheitgrad vieleBesucher zu dem angekündigten Live-Ereignis. Zeugen sprachen spätervon mehr als Tausend Besuchern, die zu dem Musiker drängten. Wie die Polizei berichtet, erlitten in derMenge 18 Personen, meist Jugendliche, leichte Verletzungen.Überwiegend erlitten sie Atem- und Kreislaufbeschwerden. Medien berichten, einige Mädchen seien bewusstlos geworden. EineJugendliche erlitt leichte Prellungen, zwei weitere Schnittwunden.Denn durch den Druck der Massen brach eine Scheibe.

Aufgrund der vielen Verletzten eilten zahlreiche Retter von

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorgern und Polizei in den

Einkaufsmarkt. Die Veranstalter beendeten die Aktion. Die Polizei

brachte den Künstler weg, damit Ruhe einkehrt.

Die Polizei ermittelt jetzt, wer für die Veranstaltung und deren

Sicherheitskonzept verantwortlich ist. Nach bisherigen Erkenntnissen

waren die Behörden und Rettungsdienste vorab nicht über die

Veranstaltung informiert.