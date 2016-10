Musik ist Bewegung

Hommage Mit dem Programm „All through the 80’s“ begeistert der Mögglinger Chor „Good Voices“ sein Publikum in der Mögglinger Mackilohalle.

Mögglingen

Mit zwei Auftritten unter dem Motto „All through the 80’s“ feierte der Mögglinger Chor „Good Voices“ am Samstag und Sonntag in der Mackilohalle sei 30-jähriges Bestehen. Seit acht Jahren leitet Patrick Schwefel die ambitionierten Musikfreunde, die – wie üblich – in diesen beiden Konzerten vom Publikum begeistert gefeiert wurden.

Eine turbulente musikalische Reise durch die 1980er-Jahre durfte das Publikum erleben. Eine professionell aufspielende Band, zusammengestellt von Dirigent Patrick Schwefel, begleitete den knapp 60-köpfigen Chor auf seiner Zeitreise.

Nicht nur die musikalischen Höhepunkte mit Bildprojektionen damaliger Protagonisten auf einer Riesenleinwand stellte Moderator Jochen Stöckle vor, sondern ebenso sportliche und cineastische Ereignisse und Fernsehserien. Die Älteren im Publikum wussten sehr wohl, wovon der Moderator schwärmte. Die Jüngeren konnten die Begeisterung wohl erahnen. Aber die Musik dieser Zeit begeisterte sie genauso. „Das waren noch Zeiten – mit Walkman und so“, schwärmte Stöckle. Musikalisch sei in diesen Jahren wirklich alles geboten worden. Von „Toto“ und „Prince“ über „Ideal“ zu „Queen“ und „Guns ’n' Roses“ – jeder musikalische Stil habe anseine Fans gefunden. Und eins sei immer gegangen: „Rock“. Genau das spiegelte sich im musikalischen Programm, das die bekannten bis berühmten Hits dieser Zeit repräsentierte.

In bearbeiteter Chorversion, aber immer nah am Original, erlebten die Besucher schwungvoll gesungene Popsongs. Die Begeisterung der Sänger war in jeder Phase zu hören, die Begeisterung des Dirigenten unübersehbar. Denn Schwefel dirigierte ganzkörperlich, zeigte, dass Musik auch Bewegung ist. Und führte so Band und Chor zu Höchstleistungen. Entsprechend enthusiastisch die Reaktion der Zuhörer auf Lieder wie „Rock me Amadeus“ von Falco. Das unverkennbare Stakkato belebte Erinnerungen und sorgte für spontane Beifallstürme von Anfang bis Ende. Belohnung für Sänger, Musiker, musikalische Leitung und Moderation für eine herausragende Vorstellung.