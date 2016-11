Feuerwehreinsätze wegen vergessenem Essen

. Im Danziger Weg löste am Sonntagmittag ein Rauchmelder aus und brachte die Feuerwehr auf den Plan. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung gegen 13 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Auslöser für den Alarm war ein vergessener Topf auf dem Herd. Es entstand laut Polizeiangaben kein Sachschaden.

Weil gegen 14.25 Uhr dichter Rauch aus einem Gebäude drang, hatte die Feuerwehr am Sonntagnachmittag einen Einsatz am Kalten Markt zu bewältigen. Nachdem die Bewohner aus dem Gebäude geführt waren, drang die Feuerwehr mit Atemschutz in die Wohnung ein. Dort stellte sie fest, dass ein vergessener Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd die Ursache für die Qualm war. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, in das die Bewohner anschließend wieder zurückkehrten konnten. Sachschaden entstand keiner.