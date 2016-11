Ein 78 Jahre Mann war am Sonntagabend mit seinem Mercedes in Schlangenlinien unterwegs. Er gefährdete dabei auch andere Verkehrsteilnehmer, indem er mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet.

. Der alkoholisierte Mann fuhr kurz vor 20 Uhr zunächst auf der L1150 zwischen Eselshalden und Haubersbronn. Dort fuhr er auf die B29 in Richtung Stuttgart auf und verließ die Bundesstraße wieder an der Ausfahrt Schorndorf-West. In der Waiblinger Straße konnte er schließlich durch eine Streifenbesatzung gestoppt werden.

Da der Mann laut Polizeiangaben unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Schorndorf bittet weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer, sich unter Telefon (07181) 2040 zu melden.