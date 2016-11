Wo ist der vermisste Aalener?

Ein Polizeihubschrauber kreist zurzeit über dem Albtrauf: Die Besatzung sucht nach einem 25jährigen Mann aus Aalen. Er wird laut Polizei seit Sonntagnachmittag vermisst und könnte sich aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer hilflosen Lage befinden. Die Suche konzentriert sich auf den Waldbereich um das Aalbäumle und den Volkmarsberg, wo der Vermisste gerne und ausgiebig zu Fuß unterwegs war. Der Vermisste ist 1,75 Meter groß und schlank. Er hat dunkle lockige Haare, trägt vermutlich eine dunkle Jacke und führt einen Rucksack mit sich. Wem ist seit Sonntagnachmittag ein Mann, auf den diese Beschreibung zutrifft, aufgefallen? Hinweise werden bei der Polizei in Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen genommen.

Gesucht wurde bereits am Sonntagnachmittag. Heute, Montag, konzentriert sich die Fahndung auf die Bereiche Langert, Aalbäumle, Oberkochen-Heide, Wolfertstal, Volkmarsberg, Tauchenweiler und Teußenberg. Am Montagnachmittag ist auch ein Personenspürhund des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz und auch der Polizeihubschrauber ist wieder in die Suche eingebunden.