Betrunkener Autofahrer rast durch Wohngebiet

. Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 24-jährigen aus dem Verkehr gezogen, der deutlich alkoholisiert ohne Zulassung und ohne Fahrerlaubnis mit einem VW Golf durch ein Wohngebiet gerast war. Ein Zeuge hatte gegen 15.20 Uhr im Akazienweg dem 24-Jährigen mit Handzeichen zu verstehen gegeben, das er im Wohngebiet nicht so schnell fahren solle. Daraufhin hielt der alkoholisierte Mann an, stieg aus, schrie den Zeugen an und fuchtelte mit einem großen Küchenmesser herum. Anschließend fuhr er laut Angaben der Polizei weiter.

Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten nach dem Mann und konnten ihn schließlich in Westheim antreffen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann betrunken ist, keine Fahrerlaubnis besitzt und der VW auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Bei dem 24-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Das Küchenmesser wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.