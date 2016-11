Treffpunkt für Jungen am Nachmittag

Michaelum Projekt des Verein der Freunde der St. Michael- Chorknaben in der Franziskanergasse. Am Samstag Tag der offenen Tür von 14 bis 16.30 Uhr.

Schwäbisch Gmünd

Die St.-Michael-Chorknaben müssen sich wie andere musiktreibenden Vereine auch dem härter werdenden Wettbewerb um Nachwuchs stellen. Ein neues Mittel dazu ist das Michaelum: nach Darstellung des Vereins ein Lebensraum für Jungen von 6 bis 14 Jahren mitten in der Stadt. Nun wird es mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt.

Aktive Kinder und Jugendliche haben oft viele Hobbys. Zusam men mit G8 und Berufstätigkeit der Eltern sind Schule und Verein nicht leicht in Einklang zu bringen , vor allem wenn die Eltern nicht den ganzen Nachmittag für Fahrdienste zur Verfügung stehen. Davon kann die Geschäftsführerin und Leiterin des Michaelum, Regine Purr, ein Lied singen: „Als Mutter von drei Kindern weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schwer es für Familien ist, Schule, Freizeitaktivitäten der Kinder und Berufstätigkeit unter einen Hut zu bringen“. Deshalb möchte der Verein der Freunde der St. Michael- Chorknaben ab kommenden Monat zentral in Gmünd eine Möglichkeit bieten, wie sich vielfältige Aktivitäten leichter vereinbaren lassen. „ Solch ein Projekt ist ein finanzieller Kraftakt für einen Verein, bietet aber auch eine Riesenchance“, meint Vorsitzender Christian Baron . „Mit der jungenpädagogischen Ausrichtung des Michaelum wollen wir auch eine Antwort darauf geben , dass Jungen zunehmend Bildungsverlierer sind, wie neueste Untersuchungen wieder zeigen“. Im neu gegründeten Michaelum werden Jungen von 6 bis 14 Jahren vorerst montags und donnerstags – bei Bedarf auch an anderen Tagen – von 13 bis 17. 45 Uhr betreut. Dads Angebot richte sich nicht nur an Chorknaben, sondern an alle musisch interessierten Jungen, betont Baron. Der Verein kooperiert für dieses Projekt mit der Städtischen Musikschule und bietet in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Stadtverband Musik und Gesang sowie der Erika-Künzel-Stiftung ein Nachmittagsprogramm.

Die Initiatoren laden Eltern und Kinder am Samstag, 26. November, von 14 bis 16.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ins Michaelum in der Franziskanergasse 6 ein. Dort erwartet die Besucher ein buntes Programm von Spiel - und Bastelangeboten , ein offenes Singen mit den Chorknaben sowie ein Tischkicker - Turnier mit Preisen.

Nähere Information in Kürze unter www.michaelum.de