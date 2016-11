Bargeld und Tablet entwendet

Die Polizei sucht nach einem Mann und einer Frau in Zusammenhang mit einem Diebstahl in einer Arztpraxis. In einem Nebenraum wurde aus einer Handtasche Bargeld und ein Tablet gestohlen.

Schwäbisch Gmünd. Diebe entwendeten am Mittwoch aus einer Handtasche, die zwischen 14 und 17.15 Uhr in einem Nebenraumraum einer Arztpraxis in der Ledergasse abgelegt war, ein Tablet der Marke Apple und Bargeld in Höhe von rund 60 Euro. Das berichtet die Polizei.

In diesem Zusammenhang wird ein Paar gesucht, das gegen 16 Uhr die Praxis betreten hatte. Die Frau ist etwa 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie hat eine leicht kräftige Figur und braune, schulterlange gewellte Haare.

Der Mann ist ebenfalls rund 35 Jahre alt und war etwas größer als die Frau. Er hat kurze schwarze Haare mit grauem Ansatz und trug dunkle Kleidung. Das Pärchen selbst und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (07171) 3580 bei der Polizei Schwäbisch Gmünd zu melden.