Millionenförderung für Unterschneidheim

Die Gemeinde Unterschneidheim kann sich über mehrere Förderbescheide des Regierungspräsidiums Stuttgart aus gleich zwei Förderprogrammen des Landes und Bundes freuen. Sie erhält Ausgleichstockmittel in Höhe von 460000 Euro. Aus dem Ausgleichstock-2- Fonds nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes fließen 175000 Euro in den Virngrund. Dazu gibt es Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Höhe von 584000 Euro. Insgesamt summiert sich die Förderung auf 1,219 Millionen Euro.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer betont anlässlich der Versendung der Förderbescheide: „Diese Fördermittel helfen dabei, kommunale Einrichtungen und damit die Infrastruktur der Gemeinde Unterschneidheim und ihrer Ortsteile zu verbessern und lösen erhebliche weitere Investitionen der Gemeinde aus ihren Eigenmitteln aus. Ich freue mich, dass wir damit auch der Konjunktur vor Ort einen kräftigen Impuls geben können.“

Die Fördermittel aus beiden Programmen setzt die Gemeinde Unterschneidheim für zwei Projekte ein.

So wird im Ortsteil Zöbingen die Sanierung der Mehrzweckhalle mit Umbau und Erweiterung des Kindergartens unterstützt. Bund und Land fördern diese Maßnahme allein mit einem Betrag von 1,154 Millionen Euro.

Für die energetische Sanierung der Grundschule „Bildungshaus“ im Ortsteil Zipplingen werden aus dem Ausgleichstock 2 des Bundes 65000 Euro bereitgestellt.

Auf den Regierungsbezirk Stuttgart entfallen im Jahr 2016 aus den Förderprogrammen des kommunalen Ausgleichstocks für 130 Städte und Gemeinden Fördermittel in Höhe von insgesamt 25,4 Millionen Euro, aus dem Förderprogramm des Ausgleichstocks 2 Fördermittel in Höhe von insgesamt 2,6 Miollionen sowie aus dem ELR-Progra,, rund 15,97 Millionen Euro für insgesamt 215 Projekte in 97 Städten und Gemeinden.