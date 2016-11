Jochen Pahlke bleibt Gmünds SPD-Chef Kommunalpolitik Sozialdemokraten wählen neuen Vorstand. Michael Länge

Schwäbisch Gmünd. Jochen Pahlke bleibt für zwei weitere Jahre SPD-Vorsitzender in Schwäbisch Gmünd. Die Sozialdemokraten bestätigten ihn am Donnerstagabend bei ihrer Mitgliederversammlung. Stellvertreter sind Tina Werner und Gerhard Bucher, der die SPD auch im Gemeinderat vertritt. Kassiererin ist Gisela Heier, Schriftführer Michael Bareis. Zum Vorstand gehören zudem die Vorsitzenden der fünf Ortsvereine: Brigitte Schoder in Gmünd, Konrad von Streit in Großdeinbach, Friedrich Lindemann in Lindach, Gerhard Bucher in Bettringen und Dieter Richter in Herlikofen/Hussenhofen.

