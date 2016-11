Kind streift Auto mit Fahrrad Achtjähriger verletzt Weil ein achtjähriger mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße abkam, stieß er gegen ein haltendes Auto und wurde dabei verletzt.

Plüderhausen. Ein achtjähriger fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad vom Heusee kommend in die Boschstraße ein. Hierbei kam er vom Gehweg auf die Fahrbahn ab und stieß gegen einen an der Einmündung wartenden BMW eines 50-Jährigen. Das Kind kam durch die Kollision zu Fall und erleidet trotz Fahrradhelm leichte Blessuren. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 800 Euro beziffert.

