Vermisster Aalener ist tot

. Der seit Sonntag vermisste 25-jährige Aalener ist tot. Das hat die Polizei am Freitagnachmittag bestätigt. Ein Spaziergänger hat die Leiche im Bereich der Osterbucher Steige in Aalen oben am Skilift gefunden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen.

Mit einem Großaufgebot und einer öffentlichen Suchmeldung hat die Polizei nach dem Mann gefahndet. Auch Hunde der Rettungshundestaffel und der Polizei sowie ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Zuletzt war das Suchgebiet jedoch zu groß, so dass die Polizei verstärkt auf Hinweise aus der Bevölkerung setzte. dat