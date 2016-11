Unbekannte brechen in Böbinger Bäckerei ein

Unbekannte sind am Freitag zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr in eine Bäckerei in der Mögglinger Straße in Böbingen eingebrochen. Sie hatten die Eingangstür aufgehebelt.

In der Bäckerei brachen sie mehrere Gitterboxen auf und entwendeten Zigaretten und Lebensmittel im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen.

Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise, Tel. (07171) 3580.