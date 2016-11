Bierflasche kracht durch Fensterscheibe Ellwanger Polizei sucht Zeugen

Ellwangen. Ein bislang Unbekannter hat am Freitag gegen 20.30 Uhr eine Bierflasche in eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Ellwanger Klopfergasse geworfen. Der Täter lief anschließend in Richtung der Straße An der Mauer davon. Laut Polizei entstand ein Schaden von 200 Euro. Sie sucht Zeugen unter Tel. (07961) 9300.

