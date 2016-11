Mit einem Sieg geht's in die Winterpause Fußball, Landesliga Der TSGV Waldstetten hat im letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den FV Nürtingen gewonnen. Mit einem 1:0-Sieg holten die Waldstetter Löwen drei wichtige Punkte.

Den Treffer des Tages erzielte Ralph Molner für die Doll-Elf. Er war in der 64. Minute erfolgreich und brachte den TSGV mit 1:0 gegen den FV Nürtingen in Führung. Diese Führung konnten die Waldstetter über die Zeit bringen und sich mit einem wichtigen Dreier in die Winterpause verabschieden.

Aktuelle Tabelle