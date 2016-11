Falschmeldung über Mord an zwei Kindern

Derzeit kursiert eine Falschmeldung in den sozialen Netzwerken, in der über einen Mord an zwei Kleinkindern die Rede ist.

Als Tatort wird eine "beschauliche Wohngegend" in Schwäbisch Gmünd genannt.Der Polizei ist diese Meldung bekannt. Einen Mord an zwei Kindern, mit anschließendem Suizid des Vaters, wie es in dem Bericht heißt, hat es allerdings nicht gegeben. Es handelt sich also um eine Falschmeldung.

"Wenn da irgendetwas dran wäre, dann würden wir da geballt stehen", sagt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage dieser Zeitung. "Irgendwer betätigt sich hier, um Stimmung zu machen. Fragt sich nur gegen was", so der Polizeisprecher weiter.