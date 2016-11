Gnaase sichert einen Punkt Fußball, Verbandsliga Der 1. FC Normannia Gmünd hat gegen den VfB Neckerrems ein Unentschieden geholt. Mit einem 1:1-Remis verabschiedeten sich die beiden Teams in die Winterpause.

Bereits in der 6. Spielminute legte der VfB Neckerrems vor: Mit 1:0 gingen die Gäste in Führung. Nur zehn Spielminuten später war es Marvin Gnaase, der den Ausgleich für den FCN erzielte (16.). Im Jahn-Stadion sollten keine weiteren Tore an diesem Nachmittag fallen. Mit 1:1 trennten sich die beiden Teams. Die Elf von Beniamino Molinari wird damit auf dem neunten Tabellenplatz (23 Punkte) überwintern.

