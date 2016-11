Souveräner Heimerfolg Handball, BW-Oberliga Die Handballer des TSB Gmünd haben gegen den TSV Deizisau mehr als souverän gewonnen. Mit 37:24 besiegten sie den Tabellenachten.

In den ersten zwanzig Minuten lagen die beiden Teams den Toren nach immer wieder gleich auf. Doch spätestens zur Halbzeitpause zeigte sich die Überlegenheit der Hausherren. Mit 16:9 lagen die Schützlinge von Trainer Michael Hieber in Führung. Nach der Pause legte der TSB immer wieder vor und konnte sich so den Sieg, mit 13 Toren Unterschied, sichern. Aaron Fröhlich erzielte mit zehn Treffern die meisten.

zurück © Gmünder Tagespost 26.11.2016 22:15