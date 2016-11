Fahrerflucht Unbekannter fährt gegen geparktes Auto Einen Schaden von 1500 Euro hat ein Unbekannter Autofahrer in der Eugenstraße in Aalen angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Aalen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag

zwischen 14.00 und 14.15 Uhr einen VW Polo, der auf dem Parkplatz

eines Discounters in der Eugenstraße geparkt war. Die Fahrerin des

Polo stellte einen Streifschaden in Höhe von ca. 1500 Euro auf der

linken Seite fest. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei in Aalen,

Tel. 07361/ 5240, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Flüchtenden

machen können.

