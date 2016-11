Lastwagen bleibt in Bahnunterführung hängen Die Unterführung in der Wilhelm Merz Straße wurde einem Lastwagenfahrer zum Verhängnis. Sein Fahrzeug war einfach zu hoch. Man sollte immer die Höhe seines Fahrzeuges beachten, wenn man in eine Unterführung fährt.

Aalen. Kurz nach 15 Uhr fuhr am Samstag ein 3,8 Meter hoher Lkw

in die Bahnunterführung der Wilhelm-Merz-Straße ein und blieb mit

seinem Aufbau in der nur 3,4 Meter hohen Unterführung hängen. Ein

hinzugerufener Sachverständiger der Deutschen Bahn stellte einen nur

leichten Schaden an der Brücke fest. Der Lkw erlitt an seinem

Plane-Spriegel-Aufbau einen Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro. An der

Unterführung kam es bis ca. 16 Uhr zu leichteren Behinderungen.

zurück © Gmünder Tagespost 27.11.2016 09:40