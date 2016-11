Auto durchbricht Betonmauer und kracht auf Hauseck

Unfall in Ellenberg am frühen Sonntagmorgen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr ist ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer in einer leichten Rechtskurve in der Ortsdurchfahrt Ellenberg von der Straße abgekommen. Der Wagen durchbrach eine 45 Zentimeter hohe Betonmauer und krachte in ein Hauseck.

Der Fahrer war auf der Hauptstraße in nördliche Richtung unterwegs gewesen. Er wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der alarmierten Feuerwehren Ellenberg und Ellwangen gelang es, ihn aus dem Fahrzeug zu befreien.

Der 19-Jährige wurde nur leicht verletzt. Der Gesamtsachaden beläuft sich auf rund 20000 Euro. Die Bergung des Pkw dauerte bis etwa 8 Uhr an. Im Bereich der Ortsdurchfahrt ergaben sich leichtere Behinderungen für den Verkehr.