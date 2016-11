Im Ries: Taxifahrerin beraubt

Am frühen Sonntagmorgen nahm eine 55-Jährige Taxifahrerin am Bahnhof in Donauwörth drei junge Männer auf, die nach Harburg wollten. In der Nähe des Parkplatzes der Burg ließen die drei Männer die Taxifahrerin anhalten.

Die Taxifahrerin wollte von ihrem Beifahrer das Beförderungsentgelt kassieren. Dieser verweigerte laut Polizei die Zahlung, stieg aus und sprühte vermutlich Pfefferspray in den vorderen Innenraum des Taxis.

Die beiden hinten sitzenden Männer stiegen ebenfalls aus. Dabei nahmen sie den Geldbeutel der Taxifahrerin mit. Sie flüchteten in Richtung Heideweg/Heidebogen. Die Beute betrug mehr als 200 Euro.

Die Täter wurden von der Taxifahrerin wie folgt beschrieben:

Täter 1: 18-20 Jahre, 170 cm groß, sportliche Figur, blonde kurze Haare, blaue Jeansjacke mit Totenkopf-Aufnäher, blaue Jeanshose, weiße Turnschuhe

Täter 2: 18-20 Jahre, 170 cm groß, schwareze Basecap, mehr nicht bekannt

Täter 3: 18-20 Jahre, kräftige Statur, mehr nicht bekannt

Die Taxifahrerin wurde durch die versprühten Reizstoffe verletzt und wurde vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik zur weiteren Behandlung gebracht.

Die Kripo in Dillingen bittet um Zeugenhinweise, Tel. (09071) 56-0.