Durch vereiste Scheibe Fußgängerin übersehen Frau stürzt auf die Straße Eine 62-jährige Fußgängerin wurde auf der Straße von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der 27-jährige Autofahrer hatte die Frontscheibe seines Wagens nicht komplett frei gekratzt.

Schorndorf. Ein 27-Jähriger hatte am Montagmorgen laut Angaben der Polizei die Frontscheibe seines BMWs nicht komplett frei gekratzt, sodass seine Sicht eingeschränkt war. Der Mann übersah deshalb und wegen der tiefstehenden Sonne an einem Fußgängerüberweg in der Benzstraße eine 62 Jahre alte Frau, die die Straße überquerte. Er erfasste die Fußgängerin, die dadurch auf den Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sachschaden entstand nicht.

