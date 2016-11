Fuß im Auto eingeklemmt

Zwei Frauen ist in Welzheim und Schorndorf dasselbe Missgeschick passiert. Beide setzten sich in ihren Wagen, starteten den Motor und hatten noch einen Fuß außerhalb des Autos. Deshalb fuhren beide Autos auf den Vordermann auf und die Frauen klemmten sich einen Fuß in der Tür ein.

. Mit zumindest leichten Verletzungen musste eine 51 Jahre alte Frau am Montagabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau stieg auf dem Parkplatz eines Discounters in der Welzheimer Finkenstraße in ihren Ford ein. Dabei startete sie den Motor, obwohl ein Bein noch außerhalb des Autos war. Da sie die Kupplung nicht gedrückt hatte, machte der Wagen einen Satz nach vorne, stieß gegen einen Opel, wodurch Sachschaden entstand. Das Bein der Frau wurde eingeklemmt, wodurch die Verletzungen entstanden.

Ebenfalls leichtverletzt wurde eine 53 Jahre alte Frau, der auf dem Parkplatz eines Betriebes in der Stuttgarter Straße von Schorndorf selbiges Missgeschick passierte. Die Frau stieg laut Polizeibericht ebenfalls nur halb in ihrem Opel ein, drehte den Zündschlüssel versehentlich zu weit, sodass das Auto einen Satz nach vorne machte. Der Opel stieß dabei gegen einen parkenden Mercedes, zudem klemmte sich die Frau den linken Fuß an der linken Türe ein. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.