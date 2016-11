Wohnhausbrand in Mögglingen

Fünfköpfige Familie unverletzt

Am frühen Mittwochmorgen verlor eine fünfköpfige Familie zumindest vorübergehend ihr Zuhause. Die Polizei meldet, dass ein Wohngebäude mit angeschlossener Scheune teilweise in Vollbrand stand. Die Scheune brannte wohl vollständig ab. Die Eltern konnten sich und ihre drei Kinder in Sicherheit bringen. Im Berufsverkehr bildeten sich teilweise lange Staus. Seit 9 Uhr ist die B29 aber wieder freigegeben.