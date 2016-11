Auf Abbieger aufgefahren Wie die Polizei berichtet, fuhr eine Autofahrerin auf ein Fahrzeug vor ihr auf, das verkehrsbedingt halten musste. Dabei entstand Sachschaden.

Abtsgmünd. Auf der B 19 ereignete sich am Dienstagabend ein Auffahrunfall, als eine in Richtung Untergröningen fahrende 47-jährige Opel-Fahrerin gegen 21.35 Uhr auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Opel eines 69-jährigen Fahrers auffuhr. Der Opelfahrer musste seine Geschwindigkeit reduzieren, weil er in der Ortsdurchfahrt von Wöllstein nach links in den Brückenweg abbiegen wollte. Der Schaden an den beiden Unfallfahrzeugen wurde auf zusammen etwa 9000 Euro geschätzt.

