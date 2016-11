Feuerwehren aus Bopfingen und Oberdorf bei Brandeinsatz im Industriegebiet

Brand Um genau 22 Uhr wurden am Dienstagabend die Feuerwehr-Abteilungen Bopfingen und Oberdorf, samt Führungsgruppe, zu einem Brand in das Industriegebiet Bopfingen gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass in einem Abfallhaufen lediglich etwa drei Quadratmeter Müll in Brand geraten waren. Dies wurde von der Brandmeldeanlage sofort erkannt und die Feuerwehr alarmiert. Mitarbeiter der Firma hatten bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Mithilfe eines Greifbaggers wurde der Abfallhaufen auseinandergezogen und die restlichen Glutnester abgelöscht. Es waren sechs Fahrzeuge und 40 Feuerwehrangehörige im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Fotos: privat

