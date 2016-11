Zahl des Tages -8,5

Grad: So kalt war es in der vergangenen Nacht im Raum Aalen. Somit war die Nacht auf den Mittwoch die kälteste Novembernacht seit elf Jahren. Am 27. November 2005 war es mit -9,3 Grad Celsius einen Tick kälter.

