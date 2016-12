Erst ungeduldig, dann unfallflüchtig

In der Abtsgmünder Straße fuhr am Mittwochmittag eine Autofahrerin ein anderes Fahrzeug an und verließ die Unfallstelle anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern

Die Frau war in Richtung des Kreisverkehrs Schmiedstraße unterwegs und musste vor einer Baustelle anhalten, berichtet die Polizei. Auf der Straße standen zwei Betonmischer und vor ihr parkte gegen 12.50 Uhr der Fahrer eines Mercedes rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt aus. Da für ihn die Stelle unübersichtlich war, wiesen ihn die Lkw-Fahrer ein und hielten dabei auch die spätere Unfallverursacherin an. Der ging das aber wohl nicht schnell genug, weshalb sie auf den rechen Gehweg fuhr und so am einfahrenden Mercedes vorbeifuhr. Als sie vom Gehweg zurück auf die Straße fuhr, streifte sie diesen, verursachte Sachschaden und setzte ihr Fahrt fort. Beim flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Ford-Van, vermutlich Typ C-Max. Am Fahrzeug saß eine Frau mittleren Alters mit dunklen, mittellangen Haaren. Die Polizei in Wasseralfingen nimmt unter Telefon (07361) 97960 weitere Hinweise entgegen.