Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Lauterburg

Am Donnerstagnachmittag brannte in Lauterburg eine Wohnung. Ein 19-Jähriger erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und verletzte sich an einer eingeschlagenen Scheibe.

. Die Feuerwehr hatte am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr einen Einsatz in der Neugartenstraße.Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell gelöscht, da der Brand sich überwiegend auf das Schlafzimmer in der Zwei-Zimmer-Einliegerwohnung des Mehrfamilienhauses beschränkte, berichtet die Polizei.Ein 19-jähriger Bewohner, der sich allein in der Wohnung aufhielt, lief laut Polizei wohl unvorbereitet in eine Rauchwand, als er das Schlafzimmer betrat. Er verließ die Wohnung daraufhin, zog sich aber eine Rauchgasvergiftung zu, zu deren Behandlung er ins Ostalbklinikum eingeliefert wurde. Zudem erlitt der Bewohner Schnittverletzungen, die er sich beim Verlassen der Wohnung an einer eingeschlagenen Scheibe zugezogen hatte.

Das Inventar der Einliegerwohnung wurde durch das Feuer sowie durch den Löscheinsatz völlig zerstört. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar und die Höhe des Sachschadens noch nicht abzuschätzen, so die Polizei. Beim Einsatz waren 40 Wehrmänner der Feuerwehren Lauterburg, Essingen sowie der Nachbargemeinde Bartholomä beteiligt. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.