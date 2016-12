Schüler des Hans-Baldung-Gymnasiums schreiben für ZiS

GT-Projekt Wie genau schreibe ich eigentlich eine Reportage? Wie viel eigene Meinung darf in einen Zeitungsartikel einfließen? Und wie sieht die Ausbildung zum Redakteur genau aus? Die Schüler der Klasse 7 des Parler Gymnasiums waren mit Feuereifer dabei, als Deutschlehrerin Dorothee Clerico sie für das Projekt „Zeitung in der Schule“ anmeldete. Sie schrieben ihre eigenen Reportagen über das Thema, das sie im vergangenen Sommer besonders bewegte: Die olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Foto: Clerico

