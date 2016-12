Neues zum Unfall auf der Röttinger Höhe Polizei sucht Zeugen Ein Jaguar und ein BMW sind auf der Röttinger Höhe zusammengestoßen. Der Unfallverursacher wurde verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die B 29 war auf der Röttinger Höhe komplett gesperrt. Inzwischen ist die Straße wieder frei.

Bopfingen-Aufhausen. Die Bundesstraße 29 musste am Freitagmorgen für die Dauer einer Unfallaufnahme auf der Röttinger Steige gesperrt werden. Dort prallte gegen 6.20 Uhr ein Jaguar mit einem BMW zusammen. Der 29-jährige Fahrer des Jaguars war in Richtung Aalen unterwegs und kam im Steigungsstück, in einer Rechtskurve nach links ab, prallte in die Leitplanken und von dort zurück auf die Fahrbahn, wo er mit einem in Richtung Bopfingen fahrenden BMW zusammenstieß. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, der 28-jährige BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Straße war gesperrt, bis die Fahrzeuge auf Abschleppwagen verladen waren. Die Straße musste anschließend von einem Kehrfahrzeug gereinigt werden. Wie inzwischen durch eine Zeugenaussage bei der Polizei bekannt wurde, hat der Jaguar wohl vor dem Unfall ein anderes Fahrzeug überholt. Dabei soll es sich um eine weiße Mercedes M-Klasse mit DON-Zulassung gehandelt haben, der anschließend in Richtung Aalen weitergefahren ist. Der Fahrer dieses Mercedes oder Personen, die Hinweise auf dieses Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer (07961) 9300 bei der Polizei in Ellwangen zu melden.

